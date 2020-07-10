Фура собрала 3 иномарки. ДТП произошло накануне на улице Тракторной напротив торгового центра. По словам очевидцев, фуру занесло, когда она хотела обогнать автомобиль, который ехал впереди.

Фура собрала 3 иномарки. ДТП произошло накануне на улице Тракторной напротив торгового центра. По словам очевидцев, фуру занесло, когда она хотела обогнать автомобиль, который ехал впереди. Этого товарища кидало по всей дороге, он заехал на встречку и чуть не похоронил меня, после этого он собрал эти три машины Как отмечают в ГИБДД, по предварительной информации,