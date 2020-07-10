Несмотря на снижение количества заболевших в области, для лиц старше 65-ти продлили самоизоляцию. Губернатор внес изменения в соответствующий указ. Согласно ему, пожилые люди не должны

Несмотря на снижение количества заболевших в области, для лиц старше 65-ти продлили самоизоляцию. Губернатор внес изменения в соответствующий указ. Согласно ему, пожилые люди не должны покидать свой дом без особой необходимости. На улицу можно выйти лишь в некоторых случаях: для обращения за медпомощью, похода в ближайший магазин или аптеку, а также выгула домашнего питомца, но