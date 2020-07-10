Молодые люди были задержаны полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел в отношении 21-летнего и 20-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).21-летний местный житель был задержан в апреле текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у фигуранта в карманах одежды полимерную упаковку с наркотическим средством внутри и банковскую карту, на поверхности которой было помещено наркотическое средство.Обнаруженные вещества были изъяты и направлены на исследование. Результатами экспертизы подтверждено, что изъятым веществом является наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,72 грамма.При аналогичных обстоятельствах был задержан и 20-летний местный житель, у которого оперативные сотрудники изъяли 0,58 грамма аналогичного запрещенного вещества.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкциями ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.