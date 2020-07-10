«Есть такая профессия – Родину защищать»

«Есть такая профессия – Родину защищать» - эта фраза из культового фильма стала крылатой, «народной», ведь она как нельзя лучше отображает суть и главное предназначение тех, чьё призвание – служить Отчизне.О том, насколько сейчас востребованы военные профессии, почему становятся абитуриентами и курсантами вуза, рассказал начальник Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко генерал-майор Игорь Емельянов.- Как создавали академию, и что сейчас представляет собой вуз?- Наша академия - единственное высшее военно-учебное заведение, которое «растит» офицеров не только для всех видов Вооруженных Сил и родов войск, но и других министерств и ведомств - ФСБ, МВД, МЧС, ФСО.Её истоки - из Военно-химической академии РККА, которую создали по постановлению Совета Труда и Обороны, приказу Реввоенсовета от 13 мая 1932 года на базе военно-химического отделения военно-технической академии РККА и 2-го химико-технологического института. Тогда организовали военно-инженерный, специальный и промышленный факультеты.История дальнейшего развития академии неразрывно связана с развитием химоружия и намерениями некоторых иностранных государств применять его в войнах. Это определило необходимость обеспечить надёжную противохимическую защиту Красной Армии и технического перевооружения химических войск.Чтобы решать эти задачи, требовались специалисты – военные химики высшей квалификации. Подготовка их в академии считалась одним из важнейших направлений по укреплению обороноспособности нашей Родины.Достойный вклад выпускники академии внесли в победу в войне 1941 – 1945 гг. Тогда существовала угроза применения химического оружия. Благодаря высокой готовности Советской Армии к защите и действию в условиях химических атак, командование фашистской Германии так и не решилось его применить.Выпускники академии защищали интересы страны в вооруженных конфликтах у реки Халхин-Гол и на Карельском перешейке, с честью выполняли свой воинский долг в Афганистане, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и при выполнении задач контртеррористической операции на Северном Кавказе.В этом году личный состав академии активно участвовал в мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.- Много ли желающих поступить в вуз? Есть ли конкурс, и из каких регионов к вам приезжают?- Конкурс среди абитуриентов, желающих поступить в нашу академию, с каждым годом растёт. Особенно велика конкуренция среди девушек. Если в 2017 г. на место претендовали 5 человек, в 2018 - 6 человек, то в прошлом году уже 8 кандидатов боролись за право занять место курсанта академии.В этом году о своём желании поступить в академию заявили абитуриенты из Татарстана, Саратовской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Курской и Омской областей. Есть желающие и из дальних регионов нашей родины, например из Приморского края, Челябинской и Иркутской областей.- Чем привлекает абитуриентов именно ваш вуз?- Причин несколько. Это и возможность более глубокого изучения химии как науки, и возможность, окончив академию, продолжить военную службу не только в войсках радиационной, химической и биологической защиты, но и в научных центрах войск РХБЗ и во всех силовых ведомствах - ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии. А географически это от Калининграда до Курильских островов- Есть ли среди поступающих представители офицерских династий?- Примерно 20% наших абитуриентов – это сыновья или дочери офицеров Российской АрмииКакой учебно-материальной базой располагает вуз?Cейчас наша академия - это учебное заведение новой формации, как по инфраструктуре, так и по содержанию образовательного процесса, с современной учебно-материальной базой - учебными аудиториями, аудиториями практических занятий, уникальными лабораториями для подготовки специалистов и проведения научных исследований, специализированным учебным классом дисциплины «Медицинское обеспечение».- Как налажен быт курсантов?- Жилищно-казарменный фонд обеспечивает проживание личного состава по новым требованиям. Это - один из элементов учебно-материальной базы, дающий полное представление выпускнику, как должны быть оборудованы общежития для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.Есть и курсантская столовая. Там готовые блюда выдают на линии самообслуживания с элементами «Шведского стола». Столовая рассчитана на 1000 посадочных мест и отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.- Курсанты получают денежное довольствие?- Они находятся на полном государственном обеспечении. Кроме того, курсантам 1 курса ежемесячно выплачивают денежный оклад – 2 тыс. руб., а на последующих курсах, с учётом срока службы (учёбы), воинского звания и занимаемой должности, после заключения контракта – от 17 тыс. до 23 тыс. руб.После 1-го года обучения курсанты заключают контракт на период обучения в академии и после окончания академии – на первые 5 лет службы на офицерских должностях. Курсантам, заключившим контракт, по результатам сдачи экзаменов и показателям воинской дисциплины выплачивают ежеквартальную премию - от 5 до 25%.Кроме того, один раз в год курсанты имеют право получить материальную помощь - 1 месячный оклад денежного содержания.- Кто может стать вашим курсантом?- Кандидатами для зачисления и обучения в академии по программам с полной военно-специальной подготовкой могут стать граждане РФ, прошедшие и не проходившие военную службу, имеющие среднее общее образование, успешно прошедшие предварительный профессиональный отбор, не имеющие судимости и годные по состоянию здоровья.Кем стать?Военная академия радиационной, химической и биологической защиты готовит военных специалистов в соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности и Свидетельства о государственной аккредитации:по высшей оперативно-тактической подготовке, по направлениям подготовки:56.04.03 «Управление боевым обеспечением войск (сил)»; Квалификация: магистр.Срок обучения: 2 года.по полной военно-специальной подготовке, по специальностям:56.05.02 «Радиационная, химическая и биологическая защита»Квалификация: специалист в области РХБ защиты.17.05.04 «Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике»Квалификация: инженер-технолог.Срок обучения: 5 лет.Сфера деятельности связана с управлением подразделениями и эксплуатацией вооружения и средств РХБ защиты, а также организацией всестороннего обеспечения подразделений РХБ защиты в мирное и военное время.Специалиста назначают на первичные командные (инженерные) должности войск РХБ защиты во всех видах и родах войск ВС РФ, с перспективой выдвижения на вышестоящие должности.Выпускникам присваивают воинское звание «лейтенант».по средней военно-специальной подготовке, по программам среднего профессионального образования:20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»Квалификация: техник-эколог.Срок обучения: 2 года 10 месяцев.Сфера и объекты военно-профессиональной деятельности выпускника - применение подразделений и эксплуатация вооружения и средств войск РХБ защиты в мирное и военное время.Специалиста назначают на первичные командные (технические) должности подразделений войск РХБ защиты в Сухопутных войсках и видах ВС РФ.Окончившим академию по программам СПО – выдают диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца и присваивают воинское звание «прапорщик».