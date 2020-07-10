Российский рубль предложили разделить на 100. С идеей провести деноминацию национальной валюты выступил экономист Александр Разуваев. Последний раз к подобной мере власти прибегали в 1998 году.

Российский рубль предложили разделить на 100. С идеей провести деноминацию национальной валюты выступил экономист Александр Разуваев. Последний раз к подобной мере власти прибегали в 1998 году.По мнению эксперта, всю имеющуюся в обращении рублевую массу необходимо поделить на сто. Это позволит снизить курс рубля до 60-70 копеек за доллар. Сейчас за одного "американца" дают более 70 рублей.Основным аргументом в пользу деноминации является то, что количество наличных на руках населения сильно выросло, расширяется серый сектор экономики, считает Разуваев. В России сейчас низкая инфляция – это благодатная почва для пересчета количества наличности, уверен эксперт."Бутылка воды – 50 копеек, давно это напрашивается", – сказал он в эфире радио Sputnik.Согласно подсчетам ЦБ, объем наличных денег в России достиг рекордных 11,6 триллиона рублей. Получается, что на каждого гражданина, включая детей, приходится около 80 тысяч рублей, уточнил Разуваев.Обычно деноминация проводится после сильной инфляции. Это позволяет стабилизировать национальную валюту. Государство проводит обмен старых денег на новые, имеющие меньший номинал.Последний раз к такой мере в России прибегали в 1998 году. В августе 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ о денежной реформе с 1 января следующего года.В оборот были введены банкноты в 2, 10, 50, 100 и 500 рублей. Старые денежные знаки 1993 и 1995 годов обменивали на новые по курсу один к тысяче.