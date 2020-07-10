На Областной станции переливания крови один из сотрудников Судогодской ЦРБ, перенесший новую коронавирусную инфекцию, сдал плазму крови, которая будет использоваться для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19. Сообщил департамент здравоохранения.
Введение иммунной плазмы другим заболевшим Covid-19 называется пассивной иммунизацией. Такая плазма уже содержит антитела, которые борются с коронавирусом. Примерно в 40 процентах случаев это дает положительный результат.
Как сообщил главврач станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам.
Донорам следует обращаться на Областную станцию переливания крови по тел. (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: [email protected]