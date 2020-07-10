10.07.2020

2020-07-10 17:45:03

Первый велошеринг открывается во Владимире

Сервис по прокату велосипедов начинает работу во Владимире. Старт проекта - на Театральной площади у музея хрусталя в воскресенье, 12 июля, в 12.00. Сообщили в мэрии.

Одновременно начнут работу сразу 27 первых парковок велошеринга. К услугам пользователей будут около 150 велосипедов. В перспективе их число увеличится до 300, а число парковок велошеринга вырастет до 70.

Кроме того, в следующем сезоне планируется сдавать напрокат не только велосипеды, но и электросамокаты.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно сфотографировать на свой смартфон QR-код, имеющийся на велосипедах, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нем и привязать платежную карту. Пока оплачивать прокат велосипеда можно будет только поминутно. Тариф — 2 рубля/минута.

После использования велосипеда припарковать его можно в любой указанной в приложении точке города:

ул. 850-летия, д. 7 (недалеко от магазина «Обувь и аксессуары»),

ул. Горького, д. 85-в («карман» на велодорожке),

ул. Комиссарова, д. 30 (за остановкой общественного транспорта),

Суздальский пр-т, д. 8 (площадка перед «Руськино»),

Суздальский пр-т, д. 6 (тротуар на пересечении с ул. Юбилейной),

ул. Горького. д. 38-а («карман» на тротуаре),

ул. Большая Московская, д. 4 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 16 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 24 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 44 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 54 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 66 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 76 (край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 35 (у стойки информации),

ул. Комиссарова, д. 34 (у магазина «Бристоль»),

ул. Большая Московская, д. 1 (угол парковки транспортных средств),

ул. Большая Московская, д. 3 (за остановкой «Золотые ворота»),

ул. Гоголя, д. 2 (край тротуара),

ул. Октябрьская, д. 7 (край тротуара),

Октябрьский пр-т, д. 43 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 7 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 5 (край тротуара),

ул. Гагарина, д. 5 (справа от входа в торговые ряды).