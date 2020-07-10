Ответили на претензии жителей. В областном Многофункциональном центре, показали, как работает колл-центр и пояснили, что делать, если не удаётся записаться на получение талона. Напомним,

Ответили на претензии жителей. В областном Многофункциональном центре, показали, как работает колл-центр и пояснили, что делать, если не удаётся записаться на получение талона. Напомним, накануне владимирец Сергей Хмелёв обратился к нам с проблемой. Мужчина рассказал, что хочет заказать документ, но никак не может записаться в Многофункциональный центр. Сергей Хмелёв, житель г. Владимира (съёмка 9 июля