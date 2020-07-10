Коронавирус в России создал непростую экономическую ситуацию, меры по борьбе с которой активно начало принимать руководство страны. В частности, некоторые россияне теперь могут претендовать на повышенные выплаты. Кого коснется эта мера – читайте в материале Дни.ру.

Коронавирус в России создал непростую экономическую ситуацию, меры по борьбе с которой активно начало принимать руководство страны. В частности, некоторые россияне теперь могут претендовать на повышенные выплаты. Кого коснется эта мера – читайте в материале "Дни.ру".На выплаты пособий по безработице из бюджета страны было выделено 13,5 миллиарда рублей. До конца августа, согласно подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным документу, люди смогут получать повышенные выплаты.Размер минимальной суммы, которую может получить человек, возрос с полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. На эти деньги смогут претендовать работники, которые за последний год проработали меньше 26 недель или те, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины.Ранее только на минимальный размер пособия могли расчитывать индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность. Теперь им будут платить 12 130 рублей – максимально возможную сумму. Для получение этих денег россиянам достаточно встать на учет в центр занятости. Сделать это можно даже дистанционно.Безработным также положены выплаты на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей. "Такая мера поддержки станет хорошим подспорьем в этой сложной ситуации", – цитирует юриста Европейской юридической службы Сергея Болотина. Он отметил, что на эти деньги смогут претендовать те, кто лишился работы в период с 1 марта 2020 года.Более пяти миллиардов рублей правительство выделило из бюджета на отпускные и компенсации за отпуска для медицинских работников. Деньги пойдут врачам, среднему и старшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также подведомственным сотрудникам медорганизаций, которые также могут претендовать и на стимулирующие выплаты в связи с коронавирусом. "При этом дополнительные выплаты к зарплатам медиков освобождены от НДФЛ и будут учитываться при расчете отпускных выплат", – напомнила адвокат адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Александра Стирманова.10 Июн 2020 в 12:07 PDT