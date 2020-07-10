Днем 9 июля на побережье города Анталья в Турции погиб 18-летний турист из России, передает . Он убедил своих друзей в том, что ему не страшен прыжок в воду со скалы с высоты 40 метров. От удара о ..

Днем 9 июля на побережье города Анталья в Турции погиб 18-летний турист из России, передает "". Он убедил своих друзей в том, что ему не страшен прыжок в воду со скалы с высоты 40 метров. От удара о воду он потерял сознание. Местный житель стал свидетелем трагедии, вытащил несчастного на берег и попытался оказать ему первую помощь. Затем его забрали спасатели. Однако от полученных травм несчастный скончался.