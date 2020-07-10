«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 1 июля 2020 года. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 1 июля 2020 года. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность информации непосредственно на участке, а также дополнительную прозрачность процесса. Для проведения голосования «Ростелеком» оборудовал средствами видеонаблюдения свыше 6100 ТИК и