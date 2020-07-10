«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, готов предложить предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) уникальное мультисервисное решение с единой

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, готов предложить предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) уникальное мультисервисное решение с единой нормативно-справочной информацией и системной интеграцией данных, которое получило название «Цифровая экосистема АПК». Об этом заявил директор направления департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Денис Жуковский на открывшейся агротехнической выставке «Всероссийский день поля -2020».