С 11 июля сразу несколько городских автобусов меняют маршрут. Как сообщает мэрия, такое решение принято — в частности — по просьбам жителей микрорайона Сновицы-Веризино. Они просили

С 11 июля сразу несколько городских автобусов меняют маршрут. Как сообщает мэрия, такое решение принято — в частности — по просьбам жителей микрорайона Сновицы-Веризино. Они просили изменить маршруты «4С» и «9С». Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: Было неудобно, что автобус идёт до «Тандема», там разворачивается, потом заходит на площадку, хотя логично, здесь светофор есть,