10.07.2020

2020-07-10 10:20:03

Самозанятым Владимирской области предлагают легализоваться

Парикмахеры, репетиторы, водители такси, кулинары и работники других профессий - с 1 июля могут перейти на специальный налоговый режим. Какие преимущества ждут жителей Владимирской области, которые хотят получить статус самозанятого? Для чего он нужен и как можно зарегистрироваться через мобильное приложение - на эти и другие вопросы ответил начальник отдела налогообложения юридических лиц ФНС Дмитрий Галайда.