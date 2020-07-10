10.07.2020

2020-07-10 15:05:03

У владимирских машин Скорой помощи начались проблемы с заправкой бензином

Новые проблемы на владимирской станции скорой помощи. Её экипажам теперь, для того, чтобы заправиться, приходится делать многокилометровый крюк. С этой жалобой медики и водители обратились в редакцию Вестей. Дело в том, что в июле станция заключила контракт с новым поставщиком топлива.

Владимир Кабалин, водитель:

- всем было все удобно, выгодно, заправок много. А сейчас с ЭТИМИ тендерами - у них же тендеры идут и они вот выиграли и у них всего две заправки - это невыгодно. Одна на Дуброве, другая в Добром, приедешь на заправку на Дуброва, например, там бензовоз сливается, допустим, либо бензина нету. Это надо с Дуброва ехать в Доброе, Вот такие пробеги, они ни к чему.



Победителем конкурса стала компания , которая в данный момент активно участвует в госторгах , но при этом не имеет собственных заправок. В областном центре предприятие работает по договору с двумя АЗС - на юго-западе Владимира и на восточном выезде из города. Ранее договор с этой же компанией заключила седьмая больница в Оргтруде. Её сотрудники , помимо сложной логистики, пожаловались еще и на качество поставляемого топлива- в общественную организацию "Народный контроль". Но как нам сообщил ее председатель Алексей Смирнов, проверка показала , что бензин в порядке, а что касается удаленности заправок и их количества, здесь виноваты уже сами организаторы торгов, не включившие соответствующий пункт в условия конкурса.



Алексей Смирнов, председатель правления общественной организации «Народный контроль»:



- Департаменту ДИЗО необходимо пересмотреть формат именно технических заданий - туда внедрять именно те условия , которые будут способствовать тому, чтобы не было таких логистических крюков. ничего хорошего для скорой помощи это не даёт- это увеличение затрат на просто холостой пробег. То есть для вас с нами , жителей города Владимира и больных - ничего хорошего от этого не будет.



Мы отправили в адрес администрации области запрос по поводу сложившейся ситуации . Ждем официальных комментариев.

