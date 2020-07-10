9 июля в собственном доме в селе Леуза Кигинского района в Башкирии был обнаружен убитым ветеран Великой Отечественной войны 1919 года рождения Иван Несмеянов, передает телеканал . Тело ..

9 июля в собственном доме в селе Леуза Кигинского района в Башкирии был обнаружен убитым ветеран Великой Отечественной войны 1919 года рождения Иван Несмеянов, передает телеканал "". Тело обнаружили соседи, которые начали беспокоиться из-за того, что мужчина долго не выходил во двор. Несчастный был связан и с пробитой головой.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство". Устанавливаются все обстоятельства трагедии.