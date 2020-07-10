Переселяются из ветхого жилья в новое. Гусевчане заселились в новые квартиры из аварийного жилого фонда благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Семья Мироновых раньше жила в

Переселяются из ветхого жилья в новое. Гусевчане заселились в новые квартиры из аварийного жилого фонда благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Семья Мироновых раньше жила в старом доме постройки 30-х годов с деревянными перекрытиями и практически без удобств. Наталья Миронова, новосёл: Отопление было печное. Топились мы печкой, дрова, ну, сами понимаете. Мы жили в не