Пользователи гаджетов компании Apple столкнулись с временными неудобствами. В популярных приложениях для операционной системы iOS произошел массовый сбой. На некорректную работу устройств ..

Пользователи гаджетов компании Apple столкнулись с временными неудобствами. В популярных приложениях для операционной системы iOS произошел массовый сбой.На некорректную работу устройств пожаловались в том числе граждане России, пишет . По информации , в данный момент специалисты работают над решением проблемы.