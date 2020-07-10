Два депутата Законодательной думы Хабаровского края – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов – были арестованы по подозрению в приготовлении к мошенничеству, передает . Парламентарии – члены ..

Два депутата Законодательной думы Хабаровского края – Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов – были арестованы по подозрению в приготовлении к мошенничеству, передает . Парламентарии – члены ЛДПР, как и губернатор региона Сергей Фургал, которого задержали и доставили в Москву из-за подозрений в причастности к убийствам бизнесменов.В Центральном районном суде Хабаровска уточнили, что по делу арестованных депутатов под стражу также был заключен представитель некоей коммерческой структуры. В отношении другого предпринимателя мера пресечения рассматривается.