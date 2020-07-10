10.07.2020

2020-07-10 21:40:03

Владимирский драмтеатр назначил первую репетицию после пожара

Получить федеральную поддержку и как можно быстрее приступить к восстановлению - в Драматическом театре состоялась встреча труппы и чиновников. Какие задачи предстоит решить и кому уже обратились за помощью.



Состоялось первое собрание труппы Драмтеатра после трех месяцев пандемии. Все долго ждали этой встречи - только не знали, что произойдет она после печального события. После трагедии из других регионов поступило огромное количество откликов от коллег из других театров. Благодаря им, график работы на других областных площадках уже составлен. Алиса Бирюкова, директор департамента культуры , подчеркнула - сейчас важна любая возможность встречи со зрителем.



Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:



- Давайте будем считать эту встречу отсчетом к возвращению в этот обновленный дом после пожара. Я вам желаю интересного сезона. Да, необычного, да, на других сценах, Бог с ним, бывает всякое. Но ваше искусство живет на любой сцене. Пока оно будет дышать через стены других учреждений культуры.))



В театре впервые после долгого перерыва раздаются аплодисменты - Борис Гунин вручил медали тем, кто больше десяти лет посвятил себя служению сцене. По словам актеров, после пожара они почувствовали себя ранеными физически - так переживали. Но сейчас появилась надежда.



Борис Гунин, директор владимирского академического областного театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:



- В самые трагические дни, которые пришли к нам, мы были все вместе. Мы все вместе сопереживали нашу беду. Мы готовы друг друга поддержать, мы готовы друг другу протянуть руку. И сделать все, чтобы как можно скорее из этой беды выйти.

На встречу пришла и сенатор Ольга Хохлова. Она попросила федеральной поддержки в восстановлении театра у министра культуры .



Ольга Хохлова, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:



- Министр сказала, что это - беда общая. Не только жителей Владимира и Владимирской области, но и беда страны. Поэтому Министерство приложит все усилия для того, чтобы поддержать театр и помочь. И дальше моя задача как сенатора не оставить эти слова, чтобы они не повисли в воздухе. А нужно, как говорят, ноги приставить и руки к этому вопросу, поэтому на следующей неделе я обязательно буду встречаться с заместителем министра культуры. Попробуем в еще другие двери постучаться. Для того, чтобы побыстрее решить нам эту проблему.

И в конце - слова благодарности тем, кто в это тяжелое время оказался рядом. Уже сейчас есть площадка, где можно работать, декорации и костюмы остались целы - значит, совсем скоро дом будет наполнен жизнью. Первая репетиция уже назначена на 16-е июля.



Мария Городская, Андрей Синягин.