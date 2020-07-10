В городе будет около 150 велосипедов

С 12 июля во Владимире начинает работу первый сервис по прокату велосипедов. По информации пресс-службы мэрии, в городе будет около 150 велосипедов.По словам Егора Даниленко, руководителя компании, организующей велошеринг, в городе будет около 150 велосипедов и 27 велопарковок, но в перспективе их будет 300, а парковок – 70. Уже следующим летом компания планирует сдавать в аренду не только велосипеды, но и электросамокаты.Чтобы взять велосипед напрокат, нужно будет сфотографировать QR-код нарисованный на велосипеде, скачать на свой мобильный приложение, зарегистрироваться и привязать банковскую карту. Стоимость – 2 рубля/минута.Вдоволь накатавшись велосипед можно будет оставить на любой из указанных парковок велошеринга:ул. 850-летия, д. 7 (недалеко от магазина «Обувь и аксессуары»),ул. Горького, д. 85-в («карман» на велодорожке),ул. Комиссарова, д. 30 (за остановкой общественного транспорта),Суздальский пр-т, д. 8 (площадка перед «Руськино»),Суздальский пр-т, д. 6 (тротуар на пересечении с ул. Юбилейной),ул. Горького. д. 38-а («карман» на тротуаре),ул. Большая Московская, д. 4 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 16 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 24 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 44 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 54 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 66 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 76 (край тротуара),ул. Большая Московская, д. 35 (у стойки информации),ул. Комиссарова, д. 34 (у магазина «Бристоль»),ул. Большая Московская, д. 1 (угол парковки транспортных средств),ул. Большая Московская, д. 3 (за остановкой «Золотые ворота»),ул. Гоголя, д. 2 (край тротуара),ул. Октябрьская, д. 7 (край тротуара),Октябрьский пр-т, д. 43 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 7 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 5 (край тротуара),ул. Гагарина, д. 5 (справа от входа в торговые ряды).Напомним, что уже в этом году на улице Соколова-Соколёнка начнётся строительство общественного пространства с километром велосипедных дорожек.