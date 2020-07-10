Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов
<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-4-829-chelovek-letalnyx-isxodov-uzhe-84.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 4 829 человек, летальных исходов уже 84</a> - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов
[url=https://33live.ru/novosti/10-07-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-4-829-chelovek-letalnyx-isxodov-uzhe-84.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло 4 829 человек, летальных исходов уже 84[/url] - Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов