Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло ещё 2 пациента с коронавирусом. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже больше недели. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число достигло уже 86. Число заболевших тоже увеличилось — на 44. И теперь