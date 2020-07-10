В регионе зафиксировано уже 126 летальных случаев заболевания COVID-19

10 июля власти Владимирской области подтвердили две новых смерти местных жителей от коронавирусного заболевания. В регионе зафиксировано уже 126 летальных случаев заболевания COVID-19.За прошедшие сутки 126 жителей региона выздоровели от заболевания. Общее число пациентов, победивших болезнь в регионе – 3652, что составляет чуть более 75% от количества заражённых.По состоянию на 10 июля во Владимирской области выявлено 4829 случаев заражения коронавирусом.