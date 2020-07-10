10.07.2020

2020-07-10 09:35:04

Во Владимирской области выявлено еще 44 случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10 июля лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 сл. в о. Муром, 5 сл. в г. Владимире, 4 сл. в Петушинском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1.сл. в Гороховецком, 1 сл. в Селивановском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4829 случаев заболевания (857 сл. в г. Владимире, 740 сл. в Гусь-Хрустальном, 575 сл. в Петушинском, 410 сл. о. Муром, 380 сл. в Александровском, 348 сл. в Ковровском, 286 сл. в Собинском, 242 сл. в Вязниковском, 208 сл. в Юрьев-Польском, 166 сл. в Кольчугинском, 143 сл. в Судогодском, 124 сл. в Киржачском, 100 сл. в Меленковском, 81 сл. в Суздальском, 68 сл. в Камешковском, 40 сл. в г. Радужном, 34 сл. в Селивановском, 27 сл. в Гороховецком).

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.