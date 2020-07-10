Всего на территории Владимирской области зафиксировано уже 4829 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 10 июля во Владимирской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, подтверждено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией7 новых случаев выявлено в Муроме;5 – во Владимире;4 – в Петушинском районе;4 – в Ковровском;3 – в Вязниковском;3 – в Юрьев-Польском;3 – в Кольчугинском;3 – в Александровском;3 – в Судогодском;2 – в Меленковском;2 – в Гусь-Хрустальном;2 – в Киржачском;1 – в Камешковском;1 – в Гороховецком;1 – в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано уже 4829 случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных во Владимире – 857, Гусь-Хрустальном районе – 740 и Петушинском районе – 575.