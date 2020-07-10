Внешность наследницы Владимира Яглыча потрясла россиян. Актер поделился редким кадром с малышкой.

Внешность наследницы Владимира Яглыча потрясла россиян. Актер поделился редким кадром с малышкой.Артист разместил в соцсети кадр, на котором позирует со своей старшей дочкой Евой. На снимке звезда держит на руках девочку, одетую в зимний комбинезон розового цвета.Фолловеры сошлись во мнении, что ребенок растет копией своего знаменитого отца. "Как две капли", "Одно лицо! Это надо так! Вот это генетика", "Папина дочка", – прокомментировали фото поклонники Владимира Яглыча.Отметим, кадр появился в Сети по случаю дня рождения дочки актера. Семья отметила ее двухлетие. Актер поздравил свою супругу Антонину Паперную с этой датой, подарив красивый букет пионов. Девушка похвасталась подарком мужа в своем инстаграм-аккаунте.9 Июл 2020 в 2:07 PDTРодители подарили Еве веселый праздник на свежем воздухе. Они позвали на вечеринку гостей и аниматоров. Примечательно, что ранее Владимир Яглыч скрывал свою дочь от общественности.Отметим, младшего ребенка артист пока не представил широкой публике. Владимир Яглыч в апреле этого года, но скрывает имя и пол малыша. Супруги не любят афишировать подробности личной жизни.