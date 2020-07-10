Однако далеко уехать ему не удалось

23-летнего жителя Вязников обвиняют в краже и в неправомерном завладении машиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Ночью 8 мая этого года парень, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в помещение местного клуба, откуда украл спиртные напитки на сумму свыше 14 тысяч рублей. Выходя из здания, у двери он заметил ключи от служебной машины и решил на ней покататься. Совершая поездку по придворовой территории, правой стороной автомобиля молодой человек попал в яму, откуда самостоятельно выехать так и не смог. Машину угонщику пришлось оставить, а ключи он вернул на место. Затем забрав алкоголь, злоумышленник сбежал с места преступления.Однако полицейские все равно выяснили, что к совершению преступлений причастен работник, проходивший стажировку в клубе.Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.