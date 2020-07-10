Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов раскрыл некоторые детали о переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко об объединении двух стран. По ..

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов раскрыл некоторые детали о переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко об объединении двух стран. По словам журналиста, российский лидер предлагал белорусскому коллеге возглавить объединенный парламент России и Белоруссии.В конце прошлого года Путин был уверен, что сможет убедить Лукашенко, заявил Венедиктов. Со слов журналиста, белорусский лидер в одном из интервью признался, что ему предложили "какую-то должность" в парламенте.Лукашенко это не понравилось, отметил Венедиктов. "Они там с ума сошли!" – привел журналист слова белорусского лидера.Путин предлагал Лукашенко должность спикера объединенного парламента России и Белоруссии, уточнил главный редактор "Эха Москвы" в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Батька же, добавил Венедиктов, посетовал, что ему не предложили стать хотя бы вице-президентом Союзного государства.Отказ Лукашенко повлиял на внутриполитическое события в России, отметил журналист. По его словам, именно из-за нежелания белорусского лидера идти на интеграцию в январе полностью поменялся состав правительства.Путин демонстративно прошёл мимо Лукашенко,не пожав ему руку..))Я думаю, многие ждали этого момента...— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE)Как "Дни.ру", Венедиктов в интервью Гордону упоминал и о разговоре Путина и Лукашенко, который состоялся полтора года назад в Шанхае. Тогда белорусский лидер предложил российскому коллеге поочередно меняться должностями президента и вице-президента.Напомним, что переговоры об интеграции две страны ведут уже два года. Россия настаивает на более тесном партнерстве, в том числе политическом. Белоруссия во главу угла ставит экономические вопросы: цены на энергоносители, доступ товаров на российский рынок, финансовая поддержка и прочее.