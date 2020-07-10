Наталия Медведева стала матерью второй раз, но имя младшего ребенка раскрыла совсем недавно. Экс-участница Comedy Woman подошла к выбору ответственно.

Наталия Медведева стала матерью второй раз, но имя младшего ребенка раскрыла совсем недавно. Экс-участница Comedy Woman подошла к выбору ответственно.Перед тем как дать сыну имя, Медведева решила посоветоватьсяс близкими. Со слов Наталии, было огромное количествовариантов. За помощью онаобратилась к специалисту."Я не понимала, как надо выбирать имя. У многих мамэто решается просто: им приходит эта мысль во сне или они сразу знают, какназвать ребенка", – рассказала Наталия. Она была согласна со всемипредложениями мужа, но специалисты подобрали десять вариантов, средикоторых значилось имя Тимофей.В браке с Александром Коптелем звездаюмористических шоу состоит 12 лет. Их старший сын Илья родилсяв 2015 году. Артистка почти ничего не рассказывает о семейной жизни: она убеждена, что это поможет сохранить союз. Какговорит Наталия, пары, которые публично демонстрируют свое счастье, обречены наразвод.1 Июл 2020 в 3:16 PDTЧерты Медведевой в отпрысках проявляются активно. Например, они обладают прекрасным чувством юмора и могут пойти по стопам матери.Артистке хочется хвастатьсяуспехами сыновей, однако она не делает их частью своей публичной жизни. Наталия считает, чтоэто поможет сохранить нормальное детство и оградить от негатива.