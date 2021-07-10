Общий объём средств составит более 42 млн рублей.

На господдержку претендовали 28 участников. Это индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.Участники отбора представили 20 проектов по разведению крупного рогатого скота, 4 проекта по выращиванию плодово-ягодных культур, а также по 1 проекту по козоводству, птицеводству, рыбоводству и пчеловодству.Конкурсная комиссия приняла решение предоставить гранты «Агростартап» на создание и развитие фермерских хозяйств 13 заявителям. Общий объём средств составит более 42 млн рублей. С помощью гранта фермеры могут приобрести сельскохозяйственных животных, земли сельскохозназначения, технику и оборудование, объекты для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также строить и реконструировать производственные объекты и подключать их к инженерным сетям.ФОТО: