Во Владимирской области на 10 июля подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 10 июля подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 63 человек. Ещё 28 жителей подхватили опасную инфекцию в 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Муромском, 14 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Собинском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Судогодском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 38 551 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8951 случаев во Владимире, 4613 - в Гусь-Хрустальном районе, 4234 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.