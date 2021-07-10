Находясь в служебном автомобиле, гражданин предложил сотрудникам полиции денежные средства в размере 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудники ГИБДД УВД по ЮВАО на Жигулевской улице остановили иномарку под управлением 24-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.В ходе проверки документов у водителя полицейскими выявлено административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».Находясь в служебном автомобиле, данный гражданин предложил сотрудникам полиции денежные средства в размере 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности.Мужчина был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений он не отказался и положил деньги в бардачок служебного автомобиля, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 2 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18