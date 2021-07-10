Вы не проходите. Кафе, фитнес-центры и салоны красоты закрывают двери для непривитых посетителей.

Вы не проходите. Кафе, фитнес-центры и салоны красоты закрывают двери для непривитых посетителей.Ремонт нельзя закончить. Во Владимире дорожный подрядчик бросил работы на трех городских улицах.Крысиное царство. Полчища грызунов заполонили побережье водоема у Дворца творчества Юных.Сенсации не получилось. Или куда привел археологов подземный лаз на набережной Александрова?Шесть дочек и в планах – сыночек. Ко дню Семьи - история многократных родителей Шуваловых из Гусь-Хрустального.И... Рогатые в миниатюре. Студент колледжа смастерил электрическую копию владимирского троллейбуса.