Вы не проходите. Кафе, фитнес-центры и салоны красоты закрывают двери для непривитых посетителей.
Вы не проходите. Кафе, фитнес-центры и салоны красоты закрывают двери для непривитых посетителей.
Ремонт нельзя закончить. Во Владимире дорожный подрядчик бросил работы на трех городских улицах.
Крысиное царство. Полчища грызунов заполонили побережье водоема у Дворца творчества Юных.
Сенсации не получилось. Или куда привел археологов подземный лаз на набережной Александрова?
Шесть дочек и в планах – сыночек. Ко дню Семьи - история многократных родителей Шуваловых из Гусь-Хрустального.
И... Рогатые в миниатюре. Студент колледжа смастерил электрическую копию владимирского троллейбуса.