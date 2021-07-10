Сообщение о пожаре на 95-ом километре ФАД М-7 в Киржаче поступило сегодня ночью.

Сообщение о пожаре на 95-ом километре ФАД М-7 в Киржаче поступило сегодня ночью.На момент прибытия на место пожара, сотрудники МЧС обнаружили дым из-под капота грузовика. Пожарные не дали распространиться огню на всю кабину и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорел моторный отсек грузового автомобиля. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.