Организаторы конкурса на лучший видеоролик Необычная Россия подвели итоги. Он проходил по инициативе администрации новой социальной сети ЯRUS.

Организаторы конкурса на лучший видеоролик "Необычная Россия" подвели итоги. Он проходил по инициативе администрации новой социальной сети "ЯRUS".По условиям конкурса, участникам нужно было снять творческое видео о самом интересном месте в своем населенном пункте, уложившись в три минуты. Затем отправить ролик организаторам. По их словам, основная цель конкурса заключалась в том, чтобы познакомить россиян с малоизвестными, но интересными уголками нашей страны. Абсолютно все работы участников публиковали на главной странице , и за два месяца они набрали в сумме 2,5 млн просмотров.В конкурсе приняли участие более пяти тысяч человек, но в финал отобрали только 100 лучших видео. Призовыми стали три. Первое место досталось жителю Краснодарского края Сергею Руденко, показавшему живописную природу станицы Варениковская. Организаторы конкурса передадут победителю квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro.Второе место присудили двум орловчанкам Ольге Хомутовой и Анне Вагановой, устроившим экскурсию по родному городу. Жюри оценили качество съемки и особую подачу авторов. Девушкам подарят iPhone 12 Pro на 256gb.Третье место занял житель Волгоградской области Руслан Итакаев, снявший уникальный ролик об острове Сарпинский. В видео есть как кадры с квадрокоптера, так и "с руки" а также добавлены семейные фотографии. Конкурсант получит GoPro.Все работы участников можно посмотреть в приложении "ЯRUS". Организаторы поблагодарили всех за активность и проявленный интерес к тематике конкурса.