Мы стараемся каждую субботу для вас предоставлять новую информацию. На сегодняшний день туристов ждут в 40 странах мира.

Куда отправиться в отпуск? Мы стараемся каждую субботу для вас предоставлять новую информацию. На сегодняшний день туристов ждут в 40 странах мира. Среди них Абхазия. ПЦР - не нужен. Вакцинация не требуется. Можно ехать по внутреннему российскому транспорту. Перелет в Сочи. На связи с нами Алена Крицкая из Владимира.Алена, прекрасного субботнего утра. Как встречает туристов Абхазия. Впечатления только хорошие?Обо всём узнаем из сюжета!