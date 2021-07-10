Воспользовавшись доверием хозяйки, злоумышленница незаметно похитила из шкафа денежные средства...
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержана подозреваемая в краже денежных средств у пенсионерки.
Установлено, что к 88-летней пенсионерке пришла женщина, которая ранее работала у нее сиделкой. Воспользовавшись ее доверием, злоумышленница незаметно похитила из шкафа денежные средства, принадлежавшие пожилой женщине. Только после того, как она покинула квартиру, пенсионерка обнаружила, что пропали 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 40-летняя приезжая. Похищенным злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
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