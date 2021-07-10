Воспользовавшись доверием хозяйки, злоумышленница незаметно похитила из шкафа денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержана подозреваемая в краже денежных средств у пенсионерки.Установлено, что к 88-летней пенсионерке пришла женщина, которая ранее работала у нее сиделкой. Воспользовавшись ее доверием, злоумышленница незаметно похитила из шкафа денежные средства, принадлежавшие пожилой женщине. Только после того, как она покинула квартиру, пенсионерка обнаружила, что пропали 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Ею оказалась 40-летняя приезжая. Похищенным злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29