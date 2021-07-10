На общественные маршруты города Владимира выходит новый перевозчик - ООО «РБ и К».

Сегодня на общественные маршруты города Владимира выходит новый перевозчик - ООО «РБ и К». Транспортная компания будет обслуживать автобусные маршруты № 19-С и № 30-С.На маршруте № 30-С «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка» будут работать 6 автобусов с интервалом движения до 13 минут. На маршруте № 19-С «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка» - 4 автобуса, интервал движения не меняется. Единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий пассажиров действительны на обоих маршрутах без каких-либо ограничений.Также сегодня возобновилась работа маршрута № 20-С «Пиганово - Гипермаркет «Глобус». По плану городского управления транспорта и связи, маршруты № 15 и № 22 вернутся на линию в августе.