Выпускник школы №2 Гусь-Хрустального Алексей Щербаков получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Выпускник школы №2 Гусь-Хрустального Алексей Щербаков получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике и ИКТ. Выпускник справился без единой ошибки со всеми 27 задачами, предлагаемыми на экзамене.Впереди у юноши поступление в университет. Алексей планирует поступить в университет ИТМО в Санкт-Петербурге на направление «Прикладная математика и информатика» и стать специалистом в сфере информационных технологий.Напомним, единый государственный экзамен по предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в этом году впервые прошел на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.