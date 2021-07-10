Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов...

«Оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочной закупки приобрели справку для медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, заверенную печатями одной из городских поликлиник столицы.Так, при встрече на Измайловском проспекте девушка передала оперативникам документы, которые ранее были заказаны по размещенному в сети Интернет объявлению.Гражданка пояснила, что работает курьером и за отдельную плату в 250 рублей доставляет посылки.Согласно заключению экспертизы, проведенной ЭКЦ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, штампы и печати государственных учреждений, проставленные на справке, являются поддельными. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 3500 рублей.В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление участников противоправной деятельности, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы сроком до 2 лет.Полицейские напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73