Госсекретарь США Блинкен заявил о высоком уровне коррупции на Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил о высоком уровне коррупции на Украине"США поставили Зеленского на место" – так красноречиво называл очередной видеоролик на своем ютуб-канале украинский военный эксперт и блогер, ветеран войны на Донбассе Алексей Петров. Он объяснил зрителям, как власти Соединенных Штатов оценивают политическую и экономическую ситуацию в Незалежной.Петров рассказал о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс, в ходе которого тот отчитался о проделанных реформах. Однако данное положение вещей совсем не устроило американцев. Эксперт отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен выслушал речи главы Незалежной и дал ему свой ответ."Тут же прилетела ответка от госсекретаря США, который четко, без каких-либо эмоций обрисовал пять шагов, пять реформ, которые нужно сделать Украине", – сказал Петров.Отметим, что в выступлении Блинкена речь, прежде всего, шла о коррупции на Украине, для устранения которой необходимы реформы. Чиновник, по мнению эксперта, "ткнул носом" Зеленского в уровень коррупции – 40 млрд. долларов.Аналитик подчеркнул, что "вешать лапшу" украинский президент может только у себя в стране, а обмануть американские власти у него не получится. Петров поблагодарил Блинкена, который "коротко, четко и акцентированно поставил на место Зеленского и слуг народа".