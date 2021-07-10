Жителя Вязников обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщает прокуратура, 2 года назад парня поставили на воинский учет, когда пришла пора отдать родине долг, молодому

Жителя Вязников обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Как сообщает прокуратура, 2 года назад парня поставили на воинский учет, когда пришла пора отдать родине долг, молодому человеку начали приходить повестки. Всего он получил 5 повесток, но в назначенные даты в военкомат не явился. Теперь уклонисту грозит реальный срок – до двух лет лишения