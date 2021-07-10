Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей сегодня в 11-10.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме областного центра на улице Тракторной поступило на пульт спасателей сегодня в 11-10.На момент прибытия из окна квартиры на четвёртом этаже виднелись чёрные клубы дыма. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 9 кв. м. Пострадала внутренняя отделка комнаты и балкона, а также имущество. Эвакуировано 30 человек , 12 из них детей. С помощью спасательных устройств с 5 этажа, спасено 2 человека, 1 из них ребёнок. К тушению пожара привлекались 21 человек личного состава и 8 единиц техники.ФОТО: сообщество "Инцидент-Владимир"