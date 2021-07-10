Уже завтра зрителей ждет спектакль-приключение по пьесе Натальи Зайцевой.

Уже завтра зрителей ждет спектакль-приключение по пьесе Натальи Зайцевой.По словам актеров, гостей села ожидает полное погружение в атмосферу леса и сельские реалии. В спектакле затронут тему экологии: по сценарию, ученый вывел особый сорт грибов, который уничтожает пластик. Напомним, театр в селе Фомиха сгорел в начале года из-за неисправного печного оборудования. Сейчас актеры перевезли сруб дома из Коврова - и у театра началась новая жизнь. А "По грибы" - пьеса-участник фестиваля современной драматургии "Любимовка-2019".