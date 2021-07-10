В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В июне текущего года в ОМВД России по Юрьево-Польскому району поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в одном из местных сёл. В результате проверки выяснилось, что причина пожара - поджог.Полицейские установили, что в день происшествия в медицинское учреждение с ожогами обратился местный житель 1993 года рождения. Мужчина, являющийся бывшим мужем потерпевшей, приревновал её и решил досадить, совершив поджог. Однако в результате сам получил травмы и, испугавшись за своё здоровье, обратился к медикам.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.ФОТО: