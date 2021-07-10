При личном досмотре у задержанной обнаружено и изъято 42 свертка с неизвестным веществом...

Оперативники ОНК УВД по СЗАО задержали женщину по подозрению в покушении на сбыт героина.Полицейскими в ходе оперативно-профилактической операции на Сходненской улице была задержана 22-летняя девушка, проживающая в Подмосковье. При личном досмотре у задержанной обнаружено и изъято 42 свертка с неизвестным веществом.В ходе оперативной работы в телефоне задержанной были обнаружены адреса и фотографии с точным местом нахождения тайников с наркотическими средствами. При обследовании дворовой территории полицейскими обнаружено и изъято еще 2 свертка с веществом неизвестного происхождения.Согласно результатам исследования части изъятого материала наркотическим веществом является героин. Общий вес изъятых свертков составил около 75 граммов.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56