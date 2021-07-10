Коронавирус посещению библиотек не помеха. А если всё-таки их закроют – владимирские библиотеки нашли решение. Уже не первый год они устраивают читальные залы под открытым небом. Елена

Коронавирус посещению библиотек не помеха. А если всё-таки их закроют – владимирские библиотеки нашли решение. Уже не первый год они устраивают читальные залы под открытым небом. Елена Липатова, зав. отделом продвижения чтения и внешних связей Областной научной библиотеки Ну, это такая своеобразная интеллектуальная литературная зона отдыха, которую как раз и популяризирует Владимирская областная научная библиотека.