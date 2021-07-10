Почти пять тысяч бусин и сорок клыков для Владимиро-Суздальского музея заповедника сделала владимирская мастерица.

Почти пять тысяч бусин и сорок клыков для Владимиро-Суздальского музея заповедника сделала владимирская мастерица. Каждая выполнена вручную, из полимерной глины и имитирует кость бивня мамонта. Бусины украсили одежду древнего человека на выставке "Сунгирь". Кристина Иванова познакомилась с мастером.Детальная работа Анастасии поражает специалистов: здесь каждая бусина имитирует естественный цвет кости, содержит некоторые царапины, вмятины. Для сравнения, даже в известнейших мировых музеях зачастую подобные бусины больше похожи на пуговицы и просто приклеены к одежде. Эта же работа выполнена максимально точно и, как говорит сама Анастасия, с большой любовью.Все они появились на свет в мастерской Анастасии Захаровой. Всего - 4,5 тысячи штук плюс сорок клыков. Никакого конвейера - каждая деталь отдельно подгонялась под нужный цвет и размер. Задача была такая - сделать похоже на найденные при раскопках стоянки Сунгирь бусины, но будто не проходило 30 тысяч лет с момента их создания. Анастасия Захарова, мастер полимерной глины: «Изучили визуально, я изучила их размеры, размеры вот этих вот дырочек, за которые пришиваются. Толщину, особенности ее строения и фактуру. То есть, это тоже было важно, чтобы они были не гладкие, а такие вот фактурные, похожие на кость».В талантливых руках полимерная глина способна сыграть практически любой материал. А нужных деталей может добавить даже зубная щетка. Работала Анастасия в тандеме с Артёмом Корниловым. Он шил костюмы древних людей и обозначал сроки.Укладывает, чтобы оно не смялось. Вот таким вот образом, щеточкой...Он говорил, Настя, нам нужно, чтоб к концу недели было 800 бусин. Я говорила "да" и делала.А вот так выглядят оригинальные бусины времен позднего палеолита - всего на стоянке древнего человека было найдено более десяти тысяч подобных элементов украшений. Сделаны они из бивня мамонта и демонстрируют достаточно высокое мастерство их создателя. Обнаружены "бусы" на останках захоронений, что позволило ученым заявить: использовались они конкретно для ритуала погребения. Анна Соседова, сотрудник экспозиционно-выставочного отдела ВСМЗ: «Они были нашиты на одежду и не имеют следов использования в быту, то есть это предметы, которые были сделаны именно для сакрального, для совершения сакрального действа».На протяжении всего времени Анастасия трудилась в тесном контакте с сотрудниками Владимиро-Суздальского музея заповедника. Сначала - изучение теории, после - согласование первых образцов, затем кропотливая и непростая лепка. Работа продолжалась с ноября прошлого года по март этого, и, признается девушка, стала большой гордостью. Анастасия Захарова, мастер полимерной глины: «У меня есть еще один проект, он называется "Владимирская вишня из полимерной глины". Я устраиваю как организатор выставки этих работ. У меня около 25 работ с нашей страны и не только страны, есть и из Европы работы на тему владимирской вишни. То есть мастера, вдохновившись владимирской вишней, создавали какое-то свое украшение».А на днях Анастасия участвовала в конкурсе "Новая дымка" в Кирове. Среди пяти стран-участниц и тридцати пяти претендентов владимирская мастерица заняла первое место. Создание фигурок из полимерной глины, уверена она, не просто лепка. Ремесло имеет большой потенциал, и успешное сотрудничество с ведущим музеем страны это подтвердило.Кристина Иванова, Семён Карпов, Вести "Владимир".