Сегодня в 11.30 в областном центре у памятника Александру Невскому пройдёт старт автопробега Путями Александра Невского.

Сегодня в 11.30 в областном центре у памятника Александру Невскому пройдёт старт автопробега "Путями Александра Невского". Организаторы - Межрегиональная организация Автотуризма при поддержке Клуба 4х4 и Автомобильного клуба ФСО России.С 11 по 17 июля участники автопробега посетят Владимир, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Осташков, Новгород, примут участие в реконструкции Невской битвы в Усть-Ижоре и посетят музей-диораму Ледового Побоища в Самолве Псковской области, Чудское озеро и Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Общая длительность автопробега составит более 3000 км.Основная задача проекта - показать значимость великих побед Александра Невского и русского народа в становлении российской государственности и сохранении суверенитета страны.